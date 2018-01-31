Счетная палата РФ нашла в Орле нарушения на 811 млн рублей

Представлен отчет о проверке расходования Орловской областью федеральных средств.

Проверка была проведена совместно специалистами Счетной палатой РФ и Контрольно-счетной палаты Орловской области. Она коснулась субсидий, которые федеральный центр перечислял нашему региону с 2015 по 2016 годы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Деньги были выделены в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В ходе контрольного мероприятия было выявлено нарушений на общую сумму 83,8 миллиона рублей. Так, объем оплаченных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, содержащие признаки нецелевого использования бюджетных средств, составил 52,3 миллиона. Наличие признаков ущерба федеральному бюджету и бюджету Орловской области оценено в 791,2 тысячи рублей. Неэффективное использование бюджетных средств превысило 30,7 миллиона.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено нарушений в сфере закупок на 811,9 миллиона рублей. Из отчета следует, что в Орловской области было предусмотрено строительство и реконструкция в 2015 году восьми автомобильных дорог протяженностью 27,98 км, в 2016 году – 11 дорог протяженностью 33,86 км и в 2017 году – 6 новых объектов протяженностью 24,17 км и 11 переходящих с 2016 года (33,86 км).

«При анализе проведения закупок на проведение работ по строительству и реконструкции дорог были отмечены коррупционные риски, — говорится в отчете. – Так, все электронные аукционы были признаны несостоявшимися, контракты были заключены с единственным участником закупки, процент экономии низкий – 0,2 процента. Отсутствие конкуренции связано с нарушениями при планировании закупок, установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников аукциона».

Так, было выявлено необоснованное укрупнение лота в рамках одного аукциона на строительство дорог путем объединения не связанных друг с другом дорог (в 2015 году — 8 дорог, в 2016 году – 11), расположенных в разных районах Орловской области. Каждая поименованная дорога имеет средства идентификации, представляет собой отдельный объект в рамках всей дорожной сети Орловской области, что позволяло организовать торги по каждой дороге отдельно.

По результатам несостоявшихся электронных аукционов с единственным участником были заключены контракты по начальной максимальной цене контрактов: в 2015 году с ООО «Спецстрой-Монтаж» на 320,1 миллиона рублей и в 2016 году — с ООО «Вектор» на 491,8 миллиона рублей. Условия были нарушены. Ввод в эксплуатацию автодорог в 2015 году отсутствовал, в 2016 году было введено в эксплуатацию 6 дорог, в 2017 году — 2, одна из которых — по окончанию проведения проверки.

Материалы направлены в прокуратуру Орловской области, следственное управление Следственного комитета РФ, УМВД и управление Федерального казначейства по региону.

ИА «Орелград»