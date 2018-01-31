Скончалась третья пострадавшая в «полицейском ДТП» под Орлом

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31.1.2018 | 10:29 Новости, Происшествия

Женщина умерла в больнице.

48-летняя сотрудница УМВД России по Орловской области умерла в больнице после полученных накануне в ДТП травм. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Погибшая также являлась пассажиркой «Газели», которая пострадала больше всего. В УМВД подтвердили эту информацию.

Женщина стала третьей жертвой страшной аварии. На месте происшествия умерли водитель «Газели» и другая сотрудница полиции.

Напомним, трагедия произошла 30 января в 10:50 на трассе «Глазуновка-Малоархангельск – Колпна — Долгое». Участниками ДТП стали четыре автомобиля — две «Газели», КамАЗ и «Рено Логан». Полицейские сидели в одной из «Газелей». Предварительно установлено, что водитель КамАЗа выехал на встречку, врезался в автомобиль со стражами порядка. СК заявил, что грузовик зацепил двух других участников аварии.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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