В Орле нашли замену Игнатушину

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31.1.2018 | 18:04 Новости, Политика

Николай Ванифатов идет на повышение.

Как стало известно «Орелграду», заместителем главы администрации Орла по вопросам ЖКХ станет Николай Ванифатов. Он займет место Романа Игнатушина, в ноябре перешедшего на работу в региональный фонд капремонта.

Николай Ванифатов в последние годы занимал должность заместителя главы администрации Советского района. Его новая должность предполагает, что он возглавит управление городского хозяйства и транспорта.

Предыдущий заместитель сити-менеджера по ЖКХ Роман Игнатушин покинул свою должность после шквала критики. Впрочем, он не остался в стороне от руководящих постов.

ИА «Орелград»

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