Суд отстранил от должности начальника Должанского ОГИБДД

Полицейского подозревают в превышении служебных полномочий.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу начальника ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району на постановление Ливенского районного суда. Последний ранее временно отстранил его от должности в связи с возбужденным уголовным делом – полицейского подозревают в превышении служебных полномочий.

По версии следствия, в декабре прошлого года знакомый полицейского ночью на автомобиле «Тойота Хайлакс» совершил ДТП в поселке Долгое. На улице Октябрьской машина врезалась в опору линии связи. Однако, как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый «в целях освобождения знакомого от административной ответственности составил материал о привлечении к административной ответственности в отношении заведомо невиновного». Тем самым нарушил права и законные интересы последнего и охраняемые законом интересы государства.

Постановление Ливенского райсуда было обращено к немедленному исполнению. Полицейский обжаловал его в областном суде. Он просил отменить решение о временном отстранении от должности. По его мнению, постановление райсуда не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона и является необоснованным. А выводы, изложенные в ходатайстве следователя, не подтверждены материалами и основаны на предположениях.

Областной суд оставил постановление Ливенского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу подозреваемого – без удовлетворения.

ИА «Орелград»