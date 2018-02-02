Орловских полицейских заподозрили в давлении на бизнес

Прокуратура рассказала о фактах незаконного привлечения к ответственности.

О вопиющих фактах на заседании коллегии рассказал прокурор Орловской области Иван Полуэктов. По его словам, в 2017 году выявлялись факты незаконного привлечения предпринимателей к административной ответственности. В качестве примера он привел Дмитровский района.

— Так, с целью оказания давления на предпринимателя сотрудниками полиции составлены более 30 протоколов об административных правонарушениях, — сообщил Иван Полуэктов. — В настоящее время поставлен вопрос об уголовном преследовании сотрудников полиции, нарушивших закон.

По его словам, в 2017 году прокурорами было отклонено каждое второе неправомерное обращение органов контроля о проведении внеплановых выездных проверок предпринимателей — 66 из 132.

В целом за прошедший год в указанной сфере было внесено 319 актов прокурорского реагирования. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 203 должностных лиц.

ИА «Орелград»