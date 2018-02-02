Сотрудникам ПАТП-1 не заплатили за два месяца

Работники муниципального предприятия подозревают властей в предумышленном банкротстве.

Уволенные работники МУ ПАТП-1 заявили, что им не выплатили зарплату за два месяца и выходное пособие. Об этом сообщил депутат горсовета Евгений Косогов, лидер общественной организации «Без Ям Орловщина».

По всем вопросам работникам предложили обратиться к конкурсному управляющему, однако тот находится в Иваново. Без средств остались около 100 сотрудников. У одного из мужчин есть ребенок-инвалид.

— По мнению сотрудников МУ «ПАТП №1», предприятие на протяжении длительного периода умышленно вводили в стадию банкротства, благодаря передаче частным перевозчикам наиболее рентабельных маршрутов, а также бывшим руководством не выделялись деньги на запчасти, что приводило к быстрому списанию автобусного парка предприятия, — написал Евгений Косогов.

Депутат снова обратился к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову с просьбой помочь спасти ПАТП-1.

От себя отметим, что невыплата зарплаты за два месяца является основанием для возбуждения уголовного дела. Возможно, следственный комитет или прокуратура заинтересуется появившейся информацией.

ИА «Орелград»