Орел получит на ремонт дорог 449 млн рублей

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3.2.2018 | 17:30 Новости, Общество

В новой редакции утверждена программа содержания улично-дорожной сети.

Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил скорректированную муниципальную программу содержания улично-дорожной сети. Согласно ей, в 2018 году из регионального Дорожного фонда областной центр получит 449 миллионов рублей. Из городского бюджета будет выделено 4,5 миллиона рублей. Финансирования должно хватить на ремонт объектов улично-дорожной сети города общей площадью 101 тысяча квадратных метров.

Программой предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проведение ямочного ремонта площадью не менее 25 тысяч квадратных метров, нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28,5 тысячи квадратных метров, а также проведение механизированной уборки площадью не менее 1867,9 тысячи квадратных метров в соответствии с титульными списками.

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети Орла составляет 460,5 километра.

ИА «Орелград»

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