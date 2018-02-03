Орловским безработным предложили зарплату в 14,5 тысячи рублей

Назван средний размер зарплаты по вакансиям из областной базы данных.

Как сообщил начальник управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров, в областной базе находится информация более чем о 4 тысячах вакансий. Все они были заявлены работодателями региона в государственные центры занятости населения.

Среднемесячная заработная плата по ним на 1 января 2018 года составила 14,5 тысячи рублей. В целом уровень зарплаты варьируется от минимального размера до 70 тысяч рублей.

— Если человек не видит для себя вариантов трудоустройства на вакансии, предлагаемые из областной базы, он может стать участником программы содействия занятости населения, — говорит Анатолий Майоров. – Она многие годы помогала сдерживать рост безработицы на фиксированном рынке труда. К концу 2017 года уровень фиксированной безработицы снизился до 0,9 процента.

По его словам, программа востребована, и практически по всем ее направлениям наблюдается перевыполнение плановых показателей

ИА «Орелград»