В Орловской области затопило 11 мостов

Паводок продолжается.
В ГУ МЧС по Орловской области рассказали актуальную информацию о половодье на территории региона. По состоянию на 5 апреля подтоплены 11 низководных мостов.
Передвижение невозможно по мостам вблизи д. Тайное, д. Гать, д. Быстрая, п. Круглый, с. Сабурово Орловского района, д. Орлово Залегощенского района, с. Вяжи и с. Голунь Новосильского района, с. Важжово Ливенского района, д. Городище и д. Богатищево Мценского района.
— В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона, — предупредили в МЧС.
ИА «Орелград»