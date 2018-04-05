В Орловской области затопило 11 мостов

Паводок продолжается.

В ГУ МЧС по Орловской области рассказали актуальную информацию о половодье на территории региона. По состоянию на 5 апреля подтоплены 11 низководных мостов.

Передвижение невозможно по мостам вблизи д. Тайное, д. Гать, д. Быстрая, п. Круглый, с. Сабурово Орловского района, д. Орлово Залегощенского района, с. Вяжи и с. Голунь Новосильского района, с. Важжово Ливенского района, д. Городище и д. Богатищево Мценского района.

— В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона, — предупредили в МЧС.

ИА «Орелград»