Обвиняемый в поджоге четырех машин орловец попросил о свободе

Облсуд отклонил жалобу орловца на постановление райсуда.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого на постановление Железнодорожного районного суда. Последний удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 18 апреля. Обвиняемый просил его отпустить.

Как следует из материалов, 18 ноября 2017 года в отношении неустановленного лица было возбуждено четыре уголовных дела по статье 167 УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Той ночью в Орле сгорели четыре автомобиля. Причиной возгораний стал поджог. Полиция задержала подозреваемого по «горячим следам». Уже 20 ноября ему было предъявлено обвинение, а четыре уголовных дела объединили в одно производство.

Мужчина частично признал вину и сотрудничает со следствием. Однако ранее он уже был судим. Поэтому его просьба была отклонена. Он оставлен под стражей. У суда имеются основания полагать, что оказавшись на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия.

ИА «Орелград»