Орловская область потратит 900 тысяч на мебель для Клычкова

26 марта бюджетное учреждение Орловской области «Облхозэксплуатация» разместила пять любопытных лотов на сайте госзакупок. Организация объявила поиск лиц для поставки двух наборов и одного комплекта мебели, кухонного гарнитура, душевой кабины и мебели для ванной комнаты.

Все это отправится по одному адресу — поселок Дружный в Орловском районе, дом №17 на улице Гостиничной. В поселке Дружном, который располагается между Орлом и Знаменкой, находится резиденция губернатора Орловской области. Сейчас там дружно проживают и врио Андрей Клычков, и, по нашим данным, вся его команда.

В общей сложности бюджет региона должен был лишиться 1 058 623 рублей — именно такова сумма начальных цен по пяти лотам. Благодаря поставщикам стоимость незначительно собьется: наборы мебели обойдутся в 270 тысяч рублей, комплект мебели — в 229 тысяч рублей, кухонный гарнитур — в 288 тысяч рублей. Душевую кабину продадут Орловской области за 50 780 рублей, а мебель для ванной комнаты — за 70 529 рублей. Итого получается 908 309 рублей.

Все лоты выиграли частные лица. По первым трем, самым крупным, так и вообще один поставщик — ИП Вероника Логачева. Душевую кабину в Дружный привезет Андрей Аброськин, а мебель в ванную — Алексей Соколов.

Впрочем, хватит о номенклатуре, давайте о роскоши. Благо, подробные технические задания позволяют.

Два набора мебели — это два обеденных стола, 8 полукресел и 4 стула. «Главный» стол должен достигать 2,75 метра в раздвижном состоянии, сделан из массива бука и иметь подстолье в виде двух ножек-балясин кувшинообразной формы. Второй стол должен быть скромнее — 2 м в разложенном положении. Из массива бука требуют также стулья и полукресла. Последние обязательно должны быть обиты микровельветом.

Комплект мебели за 229 тысяч — это диван и кресло. Диван требуется обитый микровелюром с повышенной мягкостью и с раскладным спальным местом. В кресле обязательно должен быть реклайнер — механизм трансформации спинки. Благодаря электроприводу она будет откидываться и выдвигаться поддержка для ног.

Кухонный гарнитур в резиденции Клычкова заблестит вишневым цветом и ручками под состаренную латунь. Душевая кабина будет оснащена подсветкой, радио, вентилятором, тропическим и ручным душем. «Мебель для ванной» — это тумба с раковиной, два шкафчика, зеркало и пенал.

Одним словом, врио губернатора решил обновить в своем временном пристанище мебель за счет бюджета и не стал скупиться. Напомним, он сам заявлял, что собирается контролировать госзакупки стоимостью выше 1 млн рублей (здесь лоты разбиты, «никаких вопросов»), а вместе с ним на Орловщину приехал борец с коррупцией блогер Сергей Лежнев, которому, видимо, предстоит иногда смотреть на приобретенную мебель за деньги Орловской области и тяжело вздыхать.

ИА «Орелград»