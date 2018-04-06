В Орле по улице Ленина снова потек ручей

Ливневка в очередной раз засорилась.

Как сообщили в орловском отделении Общероссийского народного фронта, активисты попросили администрацию Орла прочистить ливневую канализацию на улице Ленина. Из-за очередного засора из люков начала выбрасываться вода и течь вниз по улице.

Ливневка на главной пешеходной улице Орла была заменена в 2016 году в преддверии 450-летнего юбилея областного центра, однако уже не в первый раз она не справляется со своими функциями. На этот раз критическим испытанием стало таяние снега.

— В отдельных местах тротуарная плитка в прошлом году весной и летом при сильных дождях в отдельных местах провалилась. Текущей весной наблюдаем то же самое. Поэтому ливневые каналы необходимо прочищать. Недопустимо, чтобы центральная пешеходная улица Орла находилась в таком состоянии, – резюмировал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

ИА «Орелград»