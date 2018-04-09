Депутат призвал Клычкова проявить политическую волю

9.4.2018 | 14:57 Новости, Политика

Евгений Косогов в очередной раз попросил остановить строительство завода ПВХ-покрытий.

Депутат Орловского городского Совета Евгений Косогов записал видеообращение к врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в котором попросил его «проявить политическую волю и благоразумие» и приостановить строительство завода напольных ПВХ-покрытий на территории бывшей «Кока-Колы» на улице Итальянской.

Народный избранник утверждает, что работы по возведению нового предприятия уже ведутся, несмотря на отсутствие решения о присвоении участку земли нового класса опасности.

— На сегодняшний день на депутатов городского совета оказывается воздействие. В последующем депутаты все-таки будут вынуждены проголосовать и принять антинародное решение о переводе земли в другой класс опасности, — сказал Косогов, утверждая, что будущий завод — это химическое производство, а не перерабатывающее, как заявлял глава департамента промышленности Геннадий Парахин.

Также депутат отметил, что активисты хотят обратиться к прокурору Орловской области Ивану Полуэктову с просьбой проверить законность строительства.

ИА «Орелград»

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