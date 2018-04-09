Клычков пожаловался, что ему не продают водку

9.4.2018 | 11:39 Новости, Общество

Врио губернатора не может самостоятельно контролировать реализацию алкоголя.

На совещании 9 апреля врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что его узнают в магазинах и из-за этого не продают алкоголь в ночное время. Он хотел самостоятельно проверить торговые точки на нарушения «сухого закона», но не смог.

Врио заявил о необходимости рейдов с участием сотрудников УМВД по контролю за реализацией алкогольной продукции. Полиция должна будет проверить лицензирование магазинов, а также выявить факты незаконной продажи алкоголя в ночное время, реализации спиртного несовершеннолетним и торговли контрафактными напитками.

ИА «Орелград»

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