Перо, книга и арки: чиновники показали Орел после благоустройства

10.4.2018 | 16:32 Важное, Новости, Общество

10 апреля в Орле состоялось совещание по модернизации городских пространств, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.

Представители мэрии показали презентацию с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий. Помимо уже опубликованных на сайте администрации, зрители увидели новые слайды.

Так, в праздничные дни на площади Ленина должно появиться новое световое оформление — инсталляции в виде пера в чернильнице, раскрытой книги и нескольких канделябров. На улице Ленина по центральной аллее установят арки с различным оформлением в зимнее и летнее время.

Световыми конструкциями украсят Александровский, Герценский и Тургеневский мосты. В первом случае запланирована установка семиметровых канделябров, во втором — композиций «Солнышко», в третьем — «Колонны».

Кроме того, напомним, на площади Юности перед заводом Медведева планируется возродить фонтан. В сквере «Орлята» возле магазина «Орел» установят новые фонари, урны и скамейки. В Детском парке реконструируют амфитеатр и сделают сухой фонтан. Благоустройство также затронет «Дворянское гнездо» и «Историко-литературный квартал».

Что касается Городского парка, то здесь рассматриваются несколько концепций. Основной, как указано в пресс-релизе, является предложенная московским бюро «Megabudka», при этом в презентации фигурировал текущий дизайн-проект, которым предложено переделать имеющийся фонтан в светодинамический и сделать его основным объектом парка.

 

ИА «Орелград»

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