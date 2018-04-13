В Орловской области бушует грипп

Отмечен рост заболеваемости.
В Орловской области отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Эпидемический порог превышен на 18,1%. Чтобы ограничить распространение заболеваний, власти отправляют школьников на карантин. На сегодняшний день закрыты отдельные классы в 8 школах Орла.
— Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами гриппа А (H3N2), А (H1N1)2009, гриппа В и вирусами не гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа в положительных находках респираторных вирусов составляет более 90%, — рассказали в правительстве.
ИА «Орелград»