Улицу Ленина пообещали «исправить» за месяц

14.4.2018 | 15:58 Новости, Общество

УКХ завершило обследований самой проблемной улицы города.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета, на устранение всех нарушений по улице Ленина необходим месяц. Сотрудники «управления коммунальным хозяйством» провели ее обследование и зафиксировали все недостатки. Напомним, что с приходом весны тротуарная плитка начала проваливаться, клумбы – «гробики Вермишяна» — разваливаться, а ливневая канализация не справилась с нагрузкой, и по склону потекли апрельские ручьи.

— Направлены претензии преемнику «Экотека» — компании «Арида», — сообщила руководитель МКУ «УКХ» Светлана Климова. — Было принято решение суда, о том, что компания обязана внести средства на счет УКХ или представить банковскую гарантию на гарантийный срок.

Также по ее словам 6 апреля был запрошен исполнительный лист для принудительного исполнения указанного решения. То есть в случае, если организация не примет меры по гарантийному обслуживанию, то с нее можно будет взыскать деньги или банковскую гарантию.

— Мэр Орла Василий Новиков также обратил внимание на то, что необходимо сделать ливневку на улице, — добавили в пресс-службе горсовета. — Он отметил, что, в случае необходимости, для этого надо привлекать и «Орелводоканал».

ИА «Орелград»

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