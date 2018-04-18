Косогов написал на Парахина заявление в полицию

Напомним, чиновник назвал депутата продажным.

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов Евгений Косогов 17 апреля написал заявление в полицию на руководителя департамента промышленности Орловской области Геннадия Парахина. Об этом народный избранник рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Косогов требует привлечь Парахина к уголовной ответственности за клевету. Напомним, 9 апреля на встрече по поводу строительства завода напольных ПВХ-покрытий чиновник в ходе перепалки назвал Евгения «продажным депутатом».

— Полагаю, что Геннадий Парахин оклеветал меня, публично распространив заведомо ложные сведения, порочащие мою честь, достоинство и подрывающие репутацию как депутата, то есть совершил уголовно-наказуемое деяние, — пояснил нардеп.

Евгений Косогов является одним из противников строительства завода напольных ПВХ-покрытий в Орле, утверждая об опасности производства. Геннадий Парахин, напротив, всеми силами стоит за завод, раз за разом заявляя об экономических преимуществах и положительных заключениях экспертов.

ИА «Орелград»