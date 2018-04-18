В Орле из-за паводка сломалось освещение

Сейчас продолжается его устранение.
Из-за наводнения в Орле частично было отключено освещение, сообщила начальник УКХ Светлана Климова на совещании в мэрии 18 апреля.
Несмотря на то, что освещение было демонтировано до паводка, местами кабели повредила вода. Сейчас специалисты тестируют аппаратуру. Перебои с электричеством возникали в центре Орла, на Наугорском шоссе и местами по окраинам. В течение этой недели рабочие восстановят освещение в центре города, в том числе на самих набережных.
Глава администрации Орла Александр Муромский напомнил УКХ про перегоревшие светильники на Александровском мосту.
ИА «Орелград»