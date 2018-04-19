Подозреваемому в убийстве Соболева вынесли приговор

Суд поставил точку в уголовном деле в отношении Владимира Мухина.

Орловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Советского районного суда, вынесенный 14 февраля 2018 года в отношении бизнесмена Владимира Мухина. Он признал вину в совершении двух преступлений. Бизнесмен рассказал, что в 2015 году в парке Победы нашел восемь боевых пистолетных патронов калибра 7,62 мм. Они пригодны для стрельбы из пистолета Токарева (ТТ) образца 1930-33 гг.

Мужчина незаконно хранил их сначала в подсобке ресторана «Ранчо», а затем носил в кармане. Патроны у него обнаружили и изъяли 7 июня 2017 года правоохранители. Мухин также признан виновным в том, что при задержании ударил сотрудника Росгвардии — умышленно с силой нанес ему удар головой в лицо.

По ходатайству подсудимого уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Мухина приговорили к 2 годам ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Орла. Облсуд лишь немного уточнил приговор в части установления определенных ограничений и обязанностей.

Напомним, что 1 февраля 2018 года Мухин был задержан в ресторане «Ранчо» по подозрению в убийстве сына бывшего мэра Орла Андрея Уварова и бизнесмена Владимира Соболева. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»