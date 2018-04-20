Задержан хулиган, устроивший дымовую атаку в «Гринне»

Его доставили в отдел полиции.

Напомним, утром 20 апреля неизвестный бросил дымовую шашку в магазине «Детский мир» в ТМК «Гринн» и скрылся. Очевидцы сообщили, что он был в маске, скрывающей лицо. Произошло сильное задымление, но возгорания не было.

По информации «Орелграда», сотрудники УМВД по Орловской области установили личность подозреваемого, его местонахождение и доставили в отдел полиции. Между тем Telegram-канал «Но это не точно» опубликовал фото и имя предполагаемого хулигана. По неофициальным данным, это некий 28-летний Ованес Абрамян. На его личной странице в соцсети есть фото в балаклаве и форме Управления службы судебных приставов.

В УФССП нашему изданию ответили, что человек с подобной фамилией «не работал и не работает» в ведомстве.

ИА «Орелград»