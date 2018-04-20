В Орле появилась игровая комната для онкобольных детей

Игровая комната оборудована в отделении онкологии НКМЦ.

Как сообщила представитель Научно-клинического многопрофильного медцентра Екатерина Игнатюк, раньше онкологические пациенты делили отделение ребятами аллергологического профиля. Однако недавно появилось самостоятельное отделение для аллергиков. Появились свободные боксы. В одном из них и было решено создать игровую комнату.

Строгие правила придуманы не просто так, подчеркивают в НКМЦ. На определенном этапе терапии от пациента требуется свести к минимуму все контакты с внешним миром. Малейшее нарушение режима может свести на нет все лечение и лишить ребенка шанса на выздоровление. Тем не менее, идея была реализована. Ее авторами стали родители маленьких пациентов.

Они разместили пост в соцсетях, попросив помочь с приобретением мебели и игрушек. К акции присоединился благотворительный фонд «Доброе дело». Сейчас в игровой комнате есть почти все, чтобы скрасить больничные будни пациентов. До полного комплекта не хватает жалюзи и покрытия для пола.

«Игровая в отделении онкологии силами неравнодушных людей была создана всего за две недели, — сообщили в НКМЦ. — Именно столько времени прошло с момента рождения этой идеи до воплощения задумки в жизнь. Мы благодарим всех, кто приложил силы к ее созданию, и надеемся, что таких добрых и ярких моментов в истории нашей клиники будет еще больше».

ИА «Орелград»