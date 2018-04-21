Стало известно, как именно построят Западный обход Орла

21.4.2018 | 21:58 Важное, Новости, Общество

Он свяжет деревни Ледно и Салтыки.

Западный обход Орла, который соединит брянское и курское направления, будет построен от деревени Ледно («Орел-Брянск») до села Салтыки (М-2), сообщил руководитель департамента строительства Денис Блохин на брифинге.

Длина дороги составит около 15 километров. Мини-объездная включит в себя шесть мостов и путепроводов, а также переход через железную дорогу. Старт планируется в 2019 году, обход предполагается построить за два года. Проектирование начнется уже в этом году.

ИА «Орелград»

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