Стало известно, как именно построят Западный обход Орла

Он свяжет деревни Ледно и Салтыки.

Западный обход Орла, который соединит брянское и курское направления, будет построен от деревени Ледно («Орел-Брянск») до села Салтыки (М-2), сообщил руководитель департамента строительства Денис Блохин на брифинге.

Длина дороги составит около 15 километров. Мини-объездная включит в себя шесть мостов и путепроводов, а также переход через железную дорогу. Старт планируется в 2019 году, обход предполагается построить за два года. Проектирование начнется уже в этом году.

ИА «Орелград»