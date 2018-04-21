В Орле ветер снес остановку

Орловцы сообщают о последствиях сильного ветра.

21 апреля в Орле прошла первая весенняя гроза, которой предшествовал очень сильный ветер. Погода успела причинить неприятности.

Так, на Новосильском шоссе ветер едва не унес остановочный павильон. На снимке, появившемся в соцсетях, видно, что конструкция сильно накренилась и едва держится за землю.

Пользователи также сообщают, что возле лицея №4 на проезжую часть упало дерево, а напротив гипермаркета «Лента» сломался рекламный щит. По данным «Орелграда», непогода вызвала отключение света в отдельных частях Орловского района.

ИА «Орелград»