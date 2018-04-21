В Орле за нарушение табачного закона наказали 75 человек

Роспотребнадзор подвел итоги проверок за первый квартал 2018 года.

В первом квартале текущего года в Орловской области было выдано 35 предписаний о прекращении нарушений требования законодательства, регламентирующего оборот табачной продукции. С реализации снято 2727 пачек сигарет на 221,4 тысячи рублей. К административной ответственности привлечено 75 виновных, которых оштрафовали на общую сумму 178,9 тысячи рублей. Таковы итоги проверок, которые провели сотрудники областного управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, в 64 случаях были выявлены нарушения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака». Так, орловцы попадались на курении табака на детских площадках, запрещенных территориях, помещениях и на объектах.

Также виновных наказали за торговлю сигаретами на расстоянии менее 100 метров от границ школ, за выкладку и демонстрацию сигарет в торговом зале в открытом доступе, за продажу табачных изделий без акцизных марок и сопроводительных документов и другое.

ИА «Орелград»