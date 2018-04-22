Развитие орловского кластера ГЛОНАСС оказалось под угрозой

Бизнес-омбудсмен рассказал о рисках для рынка навигационных услуг.

Напомним, что годовой отчет бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина был представлен на заседании правительства Орловской области. Как сообщили в его аппарате, была поднята проблема, о которой мало кто знает. По мнению экспертов, под угрозой в 2018 году находится развитие орловского кластера ГЛОНАСС.

— Существует высокий риск государственной монополизации рынка оказания навигационно-информационных услуг, ухода с рынка высокотехнологических компаний в связи с кардинальным изменением правового регулирования данных отношений, — пояснили в аппарате уполномоченного.

В своем докладе Евгений Лыкин отмечает, что в рамках кластерного развития акцент сделан на разработку и производство высокотехнологичной продукции: оборудования ГЛОНАСС и программного обеспечения. Вместе с тем постановлением правительства РФ от 13 февраля 2018 года существенным образом изменено правовое регулирование в сфере оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и N.

Изменения могут привести к монополизации рынка на территории России, ухудшению качества обслуживания, дополнительной финансовой нагрузке на владельцев транспорта, разорению высокотехнологичных компаний. В свою очередь это окажет негативное влияние на развитие кластера ГЛОНАСС, который создан и действует в Орловской области.

Евгений Лыкин назвал возникшие риски. Так, на рынке нет достаточного количества оборудования из-за крайне высокой стоимости его сертификации. Аккредитован всего один центр, а стоимость сертификации доходит до нескольких миллионов рублей. Дефицит оборудования может повлечь спекулятивную ситуацию на рынке, аналогичную дальневосточному коллапсу при ввозе автотранспорта на вторичный рынок в конце 2017 года.

Также Евгений Лыкин отметил неготовность АО «ГЛОНАСС», созданного для реализации функций оператора государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (служба вызова экстренных служб при ДТП – прим. «Орелград»), обеспечить взаимодействие с региональными операторами навигационно-информационных услуг.

Кроме того, значительные финансовые затраты ожидают автовладельцев при переходе на инфраструктуру АО «ГЛОНАСС». Текущие затраты оцениваются не менее чем в 3500-4000 рублей разово и абонентское обслуживание не менее 1500 рублей в месяц против 300 рублей текущих расценок.

ИА «Орелград»