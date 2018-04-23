СК проверит травму работника «Орловской Нивы»

Мужчина пострадал от грузовика.

Следственный комитет по Орловской области объявил о начале доследственной проверки травмирования работника АПК «Орловская Нива» в Урицком районе, сообщили в ведомстве.

Как уже рассказывал «Орелград», пострадавшим оказался слесарь-оператор, трудившийся в закрепленном за ним птичнике. ЧП произошло, когда подъехал фургон с очередной партией цыплят. Он задним ходом двигался к птичнику. Слесарь-оператор открыл двери и встал рядом, чтобы регулировать движение машины. Когда до дверей оставалось около одного метра, фургон занесло.

Слесарь-оператор пытался проскочить в открытую дверь, так как с другой стороны был сугроб, но был прижат рамой фургона к стене птичника и травмирован. Очевидцы оказали ему первую помощь, вызвали медиков. Пострадавший был доставлен областную клиническую больницу.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в СК. — Тяжесть причиненного вреда здоровью в настоящее время устанавливается.

ИА «Орелград»