В Ливнах осудили юных членов межрегиональной ОПГ

Парни занимались продажей наркотиков.

Вступили в силу два приговора Ливенского районного суда в отношении несовершеннолетних местных жителей, которые занимались распространением наркотиков. Об этом сообщили в УФСБ по Орловской области.

Парней задержали летом 2017 года вместе с сотрудниками УМВД по Орловской области. Они были пойманы с поличным во время совершения закладки синтетических наркотиков. Следствие доказало их причастность к деятельности межрегиональной организованной преступной группы, которая наладила каналы поставки наркотиков из Москвы в регионы.

Из незаконного оборота было изъято 7 граммов синтетики. Каждому из молодых людей назначили по 4,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.

— В сентябре 2017 года в Ливнах задержан с поличным еще один член преступной группы. В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 1,5 кг наркотического средства, производного N-метилэфедрона. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — добавили в ФСБ.

ИА «Орелград»