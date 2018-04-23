В Орле откроют мемориальную доску в память о погибших пожарных

Она появится на доме №80 по ул. Приборостроительной.

27 апреля в Орле откроют мемориальную доску в честь пожарных, погибших при спасении людей. Она будет установлена на доме №80 по ул. Приборостроительной.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, мемориальная доска также посвящена присвоению улицы между Наугорским шоссе и Приборостроительной улицей названия Героев пожарных.

Событие приурочено к Дню пожарной охраны России, а также Дню памяти погибших сотрудников МЧС. Идейным вдохновителем стал начальник ГУ МЧС по Орловской области Александр Новиков.

— К сожалению, в истории пожарной охраны Орловской области тоже есть скорбные страницы. В июле 1984 года при тушении пожара во Дворце пионеров имени Ю.А. Гагарина погибли пожарные Виктор Лапшин и Александр Комоско, а в феврале 2014 года при тушении частного жилого дома погиб пожарный Алексей Сопин, — напомнили в пресс-службе управления МЧС.

Открытие мемориальной доски состоится в 12:30. В нем примут участие сотрудники ГУ МЧС по Орловской области, представители власти, родственники погибших пожарных.

ИА «Орелград»