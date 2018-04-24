Орловскую набережную отмывают шампунем

24.4.2018 | 14:40 Новости, Общество

Фото из архива

Власти рассказали об уборке города.

На совещании в администрации Орла 24 апреля руководитель «Спецавтобазы» Павел Плахов рассказал собравшимся, что сотрудники предприятия с помощью шампуня очищают набережные Оки и Орлика от ила после паводка.

Глава администрации Александр Муромский поручил Плахову убрать свалку на улице Плещеевской, очистить улицу Комсомольскую и бульвар Молодежи. На набережных нужно прочистить воронки и желоба для оттоков воды.

В минувшую субботу в уборке города участвовали 800 человек — чиновники, бюджетники, общественники и активные жители. Было вывезено 152 кубометра мусора. Общегородской субботник состоится 28 апреля.

ИА «Орелград»

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