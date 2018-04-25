«Ребята, я жить хочу!» В Орле педиатр скрылся от пациентов

Впрочем, пожилого мужчину можно понять.

В Орле педиатр поликлиники при больнице им. Боткина не принял последних пациентов через час после окончания рабочей смены. Видео конфликта родителя и медика опубликовано на YouTube.

Автор утверждает, что пошел в поликлинику с детьми за справкой в детский. Простояв в очереди около 4 часов, он так и не дождался приема — рабочий день врачей окончился в 20:00, но единственный педиатр еще был на месте. Завотделением ушла домой.

Общение отца с врачом переросло в крик души пожилого медика.

— Я для них плохой, для вас плохой — для всех плохой! Ребята, я жить хочу! Я виноват, что у нас некому работать? Я один из восьми человек остался. Заведующая ушла? А что вы от меня хотите? Идите в департамент, пишите петиции — может, что-то изменится. Я не хочу, чтобы меня, как Молодцова, отнесли в реанимацию, и сейчас про него никто не помнит, — сказал доктор.

Отметим, что в Орловской области катастрофически не хватает медицинских работников. Нет желающих работать целыми днями за смехотворную зарплату.

Напомним, недавно врио губернатора Андрей Клычков назначил главой департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, которого в 2015 году сняли с аналогичной должности в Белгородской области. Его предшественник Александр Лялюхин возглавил как раз больницу им. Боткина. Залогин призван наладить орловское здравоохранение — несмотря на то, что в Белгороде его сняли с аналогичной должности еще в 2015 году и отправили на «почетный» пост руководителя госпиталя ветеранов войн.

ИА «Орелград»