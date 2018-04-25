Суд оценил законность действий «Орелгортеплоэнерго»

Арбитраж удовлетворил иск подрядчика к госпредприятию.

Акционерное общество «Орелгортеплоэнерго» проиграло арбитражный процесс ООО «Ремонтно-строительный участок-57». Спор шел о взыскании денег, которые государственное предприятие не заплатило за исполнение контракта. Договор подряда был заключен в октябре 2017 года. Согласно ему подрядчик провел ремонт дымовых труб.

За работу он получил 2,42 миллиона рублей вместо предусмотренных договором 3,98 миллиона. Ответчик в отзыве на претензию пояснил, что в отношении «Орелгортеплоэнерго» проводятся контрольные мероприятия. Только по их окончании будут сделаны выводы относительно действительности договоров, заключенных «Орелгортеплоэнерго» в период с 1 января 2016 года по 31 ноября 2017 года, и возможности их дальнейшего исполнения.

Напомним, что проверку финансово-хозяйственной деятельности проводила областная Контрольно-счетная палата. Итогом стало возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО Владимира Дорофеева. Он находится под стражей. Его обвиняют в хищении денежных средств посредством выдачи займов сторонним фирмам, в том числе однодневкам.

В данном случае никаких нарушений, злоупотреблений, хищений и махинаций аудиторы не выявили. Поэтому сделка должна быть завершена. Суд удовлетворил иск и обязал «Орелгортеплоэнерго» погасить задолженность по договору подряда в сумме более 1,56 миллиона рублей.

ИА «Орелград»