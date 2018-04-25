Судный день депутата Косогова

На третьем этаже здания мэрии ровно в ряд висят портреты почетных граждан. Каждый раз, когда проходишь по коридору, всегда удивляешься этим мудрым лицам. Это олицетворение общественности. Только один старец Илий смотрит на проходящих светлой улыбкой. Он как бы понимает каждого и прощает ему его ошибки, и он совсем не похож на остальных.

24 апреля от городского совета потребовалась суровость и неотвратимость наказания. Прощением здесь и не пахло. Комиссия по этике городского совета непоколебимо ждала жертву — депутата Евгения Косогова. Ему едва исполнилось 30 лет, и он уже стал на скользкую политическую дорожку: избрался депутатом и умудрился обидеть своих коллег.

За считанные минуты до начала заседания пустой коридор мгновенно наполнился людьми. Прибывшая телевизионная группа «Первого областного» выдернула из кресла историка Щекотихина, бодро его поставила перед камерой и спросила, что он думает по теме заседания. Щекотихин на мгновенье застыл и выдал нечто из серии: «Я вообще не в курсе, я про танки и военные операции буду рассказывать».

Уже здесь мне показалось, что в горсовете схлестнулись три непересекающиеся реальности. Щекотихин с его военными и танковыми операциями времен ВОВ, Косогов с заводом ПВХ-покрытий и химическим производством начала XXI века и комиссия по этике городского совета, существующая вне времени и пространства.

Вскоре из кабинета вышел заместитель председателя горсовета Владимир Негин – один из ярых сторонников строительства завода напольных покрытий — и призвал общественность и СМИ войти в зал.

— Сначала осужденные, или СМИ могут вперед лезть? — пошутил я с Негиным.

— У нас осужденных нет, — парировал зампред горсовета и оказался неправ. Через час именно эта формулировка легла на Косогова.

Тем временем общественность, как оказалось, уже сидит в кабинете за одним столом с комиссией горсовета по этике. Ветеран с нашивкой МВД и целый ряд людей с медалями и планками. Это были те, кого привыкли называть заслуженными и почетными. Лица их не сулили подсудимому ничего хорошего. Эта общественность была явно не случайной здесь. Я не мог ни одного из них заподозрить в том, что мнение Косогова могло их обидеть.

Постановка, может быть, и удалась бы, если бы режиссеры не пришли на спектакль. Владимир Негин занял место в первом ряду прямо за спиной Косогова, а за Негиным поодаль сидела замглавы администрации Ирина Проваленкова ,перешедшая недавно из управления внутренней политики областной администрации на место Сергея Мерзликина.

Ее роль в этом действе была не совсем понятна. Заинтересованность в строительстве завода ПВХ-покрытий, допустим, продиктована служебной необходимостью, однако я до сих пор не могу придумать, как порка горсоветом Косогова входит в ее компетенцию. Я просто остановился на том, что Проваленкова любит смотреть, как наказывают молодых несносных мальчиков из горсовета. Но пусть я лучше буду неправ.

Внезапно началось чтение из протокола заседания, и все стало на свои места. Оказалось, что Косогов обидел депутатов тем, что сказал следующее: «Много кто сейчас тянет руки, вы тоже в 40-х годах тянули руку, чтобы сдать Орел?» Я как присутствовавший на том заседании могу ответственно заявить, что в тот момент в контексте речи Косогова против строительства завода ПВХ-покрытий его слова звучали вполне здраво. Хотя, конечно, «сдавали Орел» резануло слух.

Объективно, история говорит о том, что Орел сдали. С боем или без боя, это второй вопрос. Но именно фраза «сдали Орел» была положена на этом заседании во главу угла против Косогова. А ведь это было не больше чем сравнение сдачи Орла во время войны в 1941-м со сдачей Орла депутатами для строительства спорного предприятия в 2018-м.

Спорить о том, будет вредить завод Орлу или нет, никто не собирался. Слово взял депутат от КПРФ Иван Дынкович. Последовала его пафосная речь про десятки тысяч погибших в Великой Отечественной войне (чего еще ждать от коммуниста). Его сменили многочисленные выступления общественников. Щекотихин, как и собирался, запальчиво рассказывал про жертвы, виды войск и военные операции. Дошло до того, что Косогова обвинили в том, что он двоечником был и учебники Сороса читал. А легенду о сдаче Орла почерпнул в дневниках Гудериана.

По делу или не по делу, зажатый в угол депутат возражал каждому и вводил в неистовство осуждающих его общественников и коллег. Даже Ирина Проваленкова иной раз вздыхала и произносила что-то вроде «ты посмотри какой». «Нашивка МВД» взбеленился и произнес «ты чо такой невоспитанный».

Общественники не собирались смотреть в суть проблемы завода ПВХ. Проблема заключалась в запале борьбы, в котором Косогов допустил оплошность и заявил, что «Орел сдали». Те, кто, по мнению Косогова, сдал город, и почувствовали себя обиженными, прикрылись общественностью, а сами на заседание не пришли. Предпочли посидеть в соседних кабинетах.

Все это очень быстро переросло в судилище и попреки. Косогов сорвался и обвинил коллег в политическом преследовании. В чем был прав, особенно после того, как один из общественников встал и заявил, что надо бы изгнать его из рядов «Единой России». Дескать, порочит партию с идеальной репутацией.

Тут пришел черед руководителя фракции ЕР в горсовете Владимира Негина, который заявил во всеуслышание, что Косогов никогда не был членом партии «Единая Россия». Кажется, в этот момент он представлял перед собой Леонида Музалевского.

Настало время последнего слова обвиняемого. Пересказывать речь Евгения можно долго — она длилась около 15 минут. Но если вкратце, то он сообщил примерно следующее.

Всех собравшихся он уважает, у каждого может быть свое мнение, каждый может услышать по-своему, кто его не понял, тому он приносит извинения, решение комиссии по этике он считает незаконным и будет опротестовывать. Вердикт депутатской комиссии был очевиден — «осудить депутата Косогова за его некорректное высказывание».

На улице Евгений сообщил журналистам, что сегодня, 25 апреля, состоится заседание фракции «Единой России», на которой его, вероятно, исключат из ее состава. И не потому, что он ошибся и погорячился, не потому, что он против завода, а потому, что он противопоставил себя мнению горсовета так громко и ясно, что затмил всю серую массу лиц.

«Сегодня на заседании комиссии по этике меня осудили…» — эти слова я слышал, уходя от стен горсовета. Косогов записывал на улице очередное видеообращение к своим читателям в соцсетях. Они узнали, что Косогов – борец, вольнодумец и вообще хороший. Его выгнали из фракции «Единой России» за правду.

А про Владимира Негина, Николая Паршикова и других безликих единороссов в горсовете пользователям Facebook, «ВКонтакте» и других ресурсов ничего не было и не будет известно. Их просто не существовало.