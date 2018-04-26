Депутаты закидали Муромского вопросами

Глава администрации отчитался перед народными избранниками.

На сессии горсовета 26 апреля глава администрации Орла Александр Муромский представил депутатам отчет о деятельности в 2017 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сити-менеджер сделал упор на финансовое состояние города и реализацию антикризисных мер. В условиях скудного бюджета решение экономических задач — главное для администрации Орла.

— Приходится с сожалением констатировать, что сегодняшние экономические реалии не обеспечивают поступления доходов в бюджет в объемах, необходимых для полного финансирования всех требуемых расходов. Но, конечно, никто не собирается сидеть сложа руки и уповать на чудо, мы принимаем меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, по оптимизации расходов, — сказал Муромский.

Депутаты более часа задавали Александру Муромскому вопросы о работе исполнительной власти. Глава администрации ответил на все и принял пожелания депутатов. Народные избранники приняли отчет Муромского.

ИА «Орелград»