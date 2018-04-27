«Орелстрой» выпустит привилегированные акции для миноритариев

ПАО «Орелстрой» увеличит уставный капитал, чтобы выплатить дивиденды.

Совет директоров ПАО «Орелстрой» принял решение вынести на собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций среди акционеров-физиков. Об этом со ссылкой на официальную отчетность компании сообщает «Коммерсант».

По данным издания, увеличение планируется в пределах 10 процентов текущего уставного капитала и объясняется желанием обеспечить выплату дивидендов миноритариям. Как пояснил изданию председатель совета директоров Александр Рогачев, сейчас возможна выплата дивидендов либо всем акционерам, включая мажоритарных, либо никому.

Он пояснил, что холдинг нуждается в финансовых ресурсах для приведения работы в соответствие с новыми требованиями 214-ФЗ по долевому строительству, для модернизации производства и ликвидации последствий искажения финансовых показателей, обнаруженного ревизионной комиссией.

Выпуск привилегированных акций даст возможность гарантированно платить дивиденды только их владельцам. Решение будет принято. Если за него проголосуют три четверти акционеров. Ожидается, что произойдет это на годовом общем собрании, намеченном на 1 июня. Если вопрос будет одобрен, то уже к сентябрю этого года удастся выйти на окончание эмиссии. По ее итогам выплата на каждую привилегированную акцию составит около 500 рублей.

По результатам 2016 года дивиденды миноритариям «Орелстроя» не выплачивались, напоминает «Коммерсант». Исходя из раскрытой обществом информации, по итогам 2017 года совет директоров снова не дал рекомендацию по выплате дивидендов, но предоставил акционерам возможность решить этот вопрос иначе. В текущем году планируется разработать официальную дивидендную политику. Ранее выплата дивидендов имела непредсказуемый характер. Согласно официальной отчетности общества, в 2012 году размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию составил 500 рублей (в совокупности 132,6 млн), в 2013 — 800 (200,2 млн), в 2014 — 1,46 тысячи (336,1 млн), в 2015 году — 1 тысячу (222,9 млн).

В 2017 году для выполнения новых требований законодательства к застройщикам ПАО провело увеличение уставного капитала путем конвертации до 400,11 млн. руб. за счет увеличения номинальной стоимости всех выпущенных обыкновенных акций.

ИА «Орелград»