В Орле готовятся к строительству гипермаркета «Леруа Мерлен»

Андрей Клычков заявил об инвестициях в 1,5 млрд рублей.

Руководство Орловской области возобновило процесс приглашения в регион компании «Леруа Мерлен». Врио губернатора Андрей Клычков в интервью «Красной строке» заявил, что фирма, которая заинтересована в строительстве гипермаркета строительных товаров, вложит в Орловскую область 1,5 млрд рублей, будет создано около 200 рабочих мест.

— При этом я абсолютно уверен в том, что вся документация будет детально изучена, в том числе — и нашими правоохранительными органами, и все остальные будут за этим наблюдать. И не дай Бог, какие-то нарушения будут!, — сказал Клычков.

— Поэтому, кстати, уже на прошлом заседании правительства было дано поручение создать открытую информационную площадку, где все инвестиционные проекты будут представлены с документацией для любого желающего. Будь то сторонник, критик ли того или иного инвестиционного проекта, правоохранительные ли органы, если уж они захотят в таком формате получить документацию, если будут запрашивать…

По словам Клычкова, процесс публичных слушаний уже пройден.

ИА «Орелград»