Орловцу присудили 1000-кратный штраф за бутылку самогона

Суд Орловского района сурово наказал самогонщика.

Как сообщили в суде Орловского района, местный житель признан виновным в хранении в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Установлено, что нелегальным бизнесом он занимался минимум с октября 2017 года. У него дома обнаружили 27 бутылок емкостью 0.5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью крепостью 35 градусов.

Мужчина попался в руки полиции, когда продал одну бутылку самогона «завербованному» покупателю. Цена сделки составила 100 рублей. По приговору самогонщик обязан выплатить в доход государства штраф в размере 100 тысяч рублей. Правда, суд дал ему рассрочку на 20 месяцев.

ИА «Орелград»