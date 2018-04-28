Орловское бюро судмедэкспертизы находится на грани закрытия

Сотрудников принудительно перевели на другие должности и снизили зарплату.

Орловское «Бюро судебно-медицинской экспертизы» продолжает находиться в эпицентре скандала. Сотрудникам вручили уведомления о снижении окладов и в случае несогласия обещают уволить. Об этом рассказало «Орловское информбюро».

Обязанности руководителя «Бюро СМЭ» исполняет экономист без профильного образования. Медики обвиняют ее в саботаже и некомпетентности. Женщина при виде журналистов закрылась в кабинете и вызвала подкрепление из департамента здравоохранения. Замначальника облздрава Павел Сергеев уверил, что ситуация «держится на контроле».

— Сегодня уведомления мы заберем у данных работников. Эти указания будут даны администрации и исполняющей обязанности руководителя данного учреждения. Пока вопрос до конца не проработаем. Даже если согласно порядку будет понижение окладов, то будут указания и это будет выполнено, чтобы были стимулирующие выплаты, чтобы медицинские работники получали достойную заработную плату, которая соответствует указам президента РФ, — сказал Павел Сергеев.

Впрочем, обещание чиновника не было сдержано — уведомления никто не забрал.

Напомним, недавно врио губернатора Андрей Клычков назначил главой департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, которого в 2015 году сняли с аналогичной должности в Белгородской области. Залогин призван наладить орловское здравоохранение — несмотря на то, что в Белгороде его сняли с аналогичной должности еще в 2015 году и отправили на «почетный» пост руководителя госпиталя ветеранов войн.

ИА «Орелград»