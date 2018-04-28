«Прославившийся» педиатр из больницы Боткина задумался об уходе на пенсию

28.4.2018 | 10:22 Важное, Медицина, Новости, Общество

Мужчина работает на восьми участках.

Педиатр Михаил Тараненко, который стал известен после ролика о ситуации с детскими врачами в больнице им. Боткина в Орле, задумался об уходе на пенсию. Об этом он рассказал в интервью Russia Today. Телеканал заинтересовался ситуацией с обеспеченностью медицинскими кадрами в Орловской области.

64-летний мужчина почти 40 лет работает в больнице. В последние годы врач регулярно остается сверхурочно и сейчас является единственным педиатром на восемь участков. Мужчина и сам вынужден принимать массу лекарств, чтобы выдержать нагрузку.

— Мне эта слава не нужна. Я вообще теперь буду строго по времени принимать, ни на минуту задерживаться на работе не стану. Мне это зачем? — возмущается медик. — Прозябал в безвестности: и сверхурочно принимал, и по вызовам ходил — все это как должное воспринимали. А где благодарность? Я на таблетках работаю! — рассказал Тараненко и пояснил, что задумался об увольнении или уходе на пенсию.

Между тем благодарные пациенты и родители в соцсетях вступились за врача. Они говорят, что Тараненко вылечил не одно поколение семей и всегда рад всем помочь.

ИА «Орелград»

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