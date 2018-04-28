В Маслозаводском переулке на переезде застряла фура

Поезду пришлось совершить вынужденную остановку.

В Орле на железнодорожном переезде в Маслозаводском переулке застрял большегруз. Происшествие случилось 27 апреля в 20:30, сообщили в УМВД по Орловской области.

В это же время по рельсам шел маневренный поезд с одним вагоном. Машинисту пришлось совершить вынужденную остановку, чтобы не допустить столкновения.

На место был отправлен дежурный наряд ДПС. Полицейские остановили другой автомобиль, который вытянул застрявшую фуру. Движение было восстановлено в течение нескольких минут. Причиной происшествия стал неисправный прицеп, который водитель перевозил для ремонта.

ИА «Орелград»