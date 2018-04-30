Орловец избил старика, помешавшего ему съесть собаку

30.4.2018 | 18:06 Важное, Новости, Общество

Облсуд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Ливен.

Ранее районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни. Обстоятельства поражают жестокостью. Установлено, что компания из нескольких человек поздним вечером распивала спиртное в беседке во дворе одного из ливенских домов.

В какой-то момент к беседке подошла собака. Подсудимый привязал ее веревкой. Затем заявил собутыльникам, что собаку зарежет и съест. Один из присутствовавших, пенсионер, сделал ему замечание — мол, так же нельзя. В ответ на это подсудимый кулаком ударил его в ухо, повалил на пол беседки и начал избивать ногами. Старик потерял сознание и очнулся уже в больнице.

Ливенский райсуд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он обжаловал приговор, но областной суд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»

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