В Орловской области локомотив протаранил легковушку

30.4.2018 | 10:29 Важное, Новости

По информации РЖД ДТП случилось на переезде в поселке Хотынец Орловской области

По предварительной информации в аварии виновен водитель легкового автомобиля ВАЗ. Мужчина в 02:30 выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с приближающимся маневровым локомотивом с вагоном-дефектоскопом, следующим в Брянск.
От удара автомобиль затянуло под локомотив. Водитель и пассажир получили травмы и на момент извлечения из-под поезда были живы. С травмами различной тяжести они были доставлены в Хотынецкую ЦРБ. По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Локомотив практически не пострадал 3:50 продолжил движение.

ИА  «Орелград»

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