В Орловской области локомотив протаранил легковушку

По информации РЖД ДТП случилось на переезде в поселке Хотынец Орловской области

По предварительной информации в аварии виновен водитель легкового автомобиля ВАЗ. Мужчина в 02:30 выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с приближающимся маневровым локомотивом с вагоном-дефектоскопом, следующим в Брянск.

От удара автомобиль затянуло под локомотив. Водитель и пассажир получили травмы и на момент извлечения из-под поезда были живы. С травмами различной тяжести они были доставлены в Хотынецкую ЦРБ. По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Локомотив практически не пострадал 3:50 продолжил движение.

ИА «Орелград»