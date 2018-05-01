Муромский и Новиков поздравили орловцев с Первомаем

Глава администрации Орла Александр Муромский и мэр Василий Новиков поздравили жителей областного центра с Днем Весны и Труда. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии. В нем, в частности, говорится:

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником весны и труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением. Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее. Главный герой праздника — труженник, человек, который заботится о процветании родной земли и вкладывает в любимое дело частичку своей души.

Наш город славится замечательными трудовыми и культурными традициями, заложенными многими поколениями земляков. Наша задача — не только сохранить добрые обычаи, но и приумножить их.

Искренне желаем всем орловцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Мэр г. Орла Василий Новиков, глава администрации г. Орла Александр Муромский