 

 

Муромский и Новиков поздравили орловцев с Первомаем

1.5.2018 | 9:50 Важное, Новости, Общество

Глава администрации Орла Александр Муромский и мэр Василий Новиков поздравили жителей областного центра с Днем Весны и Труда. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии. В нем, в частности, говорится:

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником весны и труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением. Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее. Главный герой праздника — труженник, человек, который заботится о процветании родной земли и вкладывает в любимое дело частичку своей души.

Наш город славится замечательными трудовыми и культурными традициями, заложенными многими поколениями земляков. Наша задача — не только сохранить добрые обычаи, но и приумножить их.

Искренне желаем всем орловцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Мэр г. Орла Василий Новиков, глава администрации г. Орла Александр Муромский

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования