В Орле на первомайском митинге Сталин оказался под флагами «Единой России»

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1.5.2018 | 14:37 Новости, Общество

В областном центре прошли торжественные мероприятия.

Утром 1 мая в Орле состоялись демонстрация и митинг, посвященные празднику Весны и Труда.

Колонна начала свое движение от стадиона «Динамо» в 9:30. В это же время вверх по улице Ленина поднимались коммунисты со своим шествием. В 10 часов участники объединились на площади Ленина, и начался праздничный митинг.

// Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Участники мероприятий взяли с собой плакаты с лозунгами и портретами известных политических деятелей. Один из орловцев принес с собой изображение Иосифа Сталина и в какой-то момент оказался рядом с держащими символику «Единой России».

К орловцам обратились первые лица города и области, представители профсоюзов. Как и каждый год, митинг завершился принятием резолюции.

ИА «Орелград»

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