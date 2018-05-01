В Орле на первомайском митинге Сталин оказался под флагами «Единой России»

В областном центре прошли торжественные мероприятия.

Утром 1 мая в Орле состоялись демонстрация и митинг, посвященные празднику Весны и Труда.

Колонна начала свое движение от стадиона «Динамо» в 9:30. В это же время вверх по улице Ленина поднимались коммунисты со своим шествием. В 10 часов участники объединились на площади Ленина, и начался праздничный митинг.

Участники мероприятий взяли с собой плакаты с лозунгами и портретами известных политических деятелей. Один из орловцев принес с собой изображение Иосифа Сталина и в какой-то момент оказался рядом с держащими символику «Единой России».

К орловцам обратились первые лица города и области, представители профсоюзов. Как и каждый год, митинг завершился принятием резолюции.

ИА «Орелград»