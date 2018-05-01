В Орле осудили воровскую ОПГ

Облсуд рассмотрел в апелляции уголовное дело в отношении шайки.

Областная судебная коллегия рассмотрела уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных Понкратова, Сухачева, Анохина и Изотова на приговор Орловского районного суда, вынесенный в январе этого года. Каждый из них был признан виновным в совершении нескольких краж.

Действовали по предварительному сговору. Воровали все, что попадалось под руку. Так, они посещали строящиеся дома и строительные вагончики, откуда похищали пеноблоки, двери-сейфы, ворота-рольставни, листы из металлопрофиля и другое.

Кроме того, в их «послужном списке» есть кражи автотранспорта. Например, они угнали автомобиль «Хендай Солярис». А из одного из гаражей укатили три мотоцикла. Список эпизодов преступной деятельности велик.

По совокупности Понкратову назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Сухачеву — 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Анохину — 3 года с отбыванием в колонии общего режима. В отношении них приговор оставлен без изменения. И только Изотову областной суд немного смягчил наказание – с 3 лет до 2 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»