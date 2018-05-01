В Орле проверят, в каких условиях живут инвалиды

Создана комиссия по обследованию многоквартирных домов.

Соответствующий приказ был издан управлением государственной жилищной инспекции Орловской области. Региональная комиссия призвана обследовать квартиры и общее имущество в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. По итогам работы должно быть принято решение «о приспособления жилых помещений с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».

Комиссия является межведомственной. Ее возглавила и.о. начальника управления госжилинспекции Татьяна Горбашева. Зампредседателя назначена начальник областного отдела организации социального обслуживания, по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми Светлана Забродина.

Обследование будет включать в себя рассмотрение документов о характеристиках квартир и дома и документов о признании гражданина инвалидом, проведение визуального и технического осмотра, при необходимости — испытание несущих конструкций здания.

Также члены комиссии обязаны побеседовать с инвалидами и выяснить, что конкретно им мешает комфортно проживать в доме. По итогам обследования составляется акт. Затем комиссия должна принять решение об экономической целесообразности реконструкции или капремонта дома или его части для обеспечения доступности для инвалида.

ИА «Орелград»