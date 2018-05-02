В Орле площадку под аттракционом выстелили потретами ветеранов

Фотодоказательства опубликованы в твиттер-аккаунте OrelLife

Новый надувной аттракцион в виде огромного бульдозера расположен в Городском парке Культуры и отдыха. Орловцы отнаружили, что площадка под ним облагорожена старыми баннерами с изображением ветеранов.

Твит в сети содержит следующую фразу:

«Для некоторых уродов деньги всё, память ничто. Орловцы зафиксировали, как креативненько подошли работники парка Культуры ко дню Великой Победы»