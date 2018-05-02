 

 

В Орле площадку под аттракционом выстелили потретами ветеранов

2.5.2018 | 16:56 Важное, Новости

Фотодоказательства опубликованы в твиттер-аккаунте OrelLife

Новый надувной аттракцион в виде огромного бульдозера расположен в Городском парке Культуры и отдыха. Орловцы отнаружили, что площадка под ним облагорожена старыми баннерами с изображением ветеранов.

Твит в сети содержит следующую фразу:

«Для некоторых уродов деньги всё, память ничто. Орловцы зафиксировали, как креативненько подошли работники парка Культуры ко дню Великой Победы»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования