В Орле площадку под аттракционом выстелили потретами ветеранов

Фотодоказательства опубликованы в твиттер-аккаунте OrelLife
Новый надувной аттракцион в виде огромного бульдозера расположен в Городском парке Культуры и отдыха. Орловцы отнаружили, что площадка под ним облагорожена старыми баннерами с изображением ветеранов.
Твит в сети содержит следующую фразу:
«Для некоторых уродов деньги всё, память ничто. Орловцы зафиксировали, как креативненько подошли работники парка Культуры ко дню Великой Победы»
Для некоторых уродов деньги всё, память ничто. Орловцы зафиксировали, как креативненько подошли работники парка Культуры ко дню Великой Победы #Орел #орлец #ДеньПобеды pic.twitter.com/G9B2xyiGWJ
— OrelLife (@OrelLife) May 2, 2018