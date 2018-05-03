Орловцы попытались украсть коньяк из гипермаркета

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3.5.2018 | 10:55 Новости, Общество

Перед этим они обматерили покупателей и продавцов.

В Орле Росгвардия задержала двоих молодых людей за попытку кражи коньяка с прилавка гипермаркета, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 мая в Северном районе. Мужчины устроили дебош в торговом зале, матерясь на продавцов и других посетителей. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы прибыли в тот момент, когда один из мужчин, спрятав под куртку две бутылки дорогого коньяка, направился к выходу со своим товарищем. Они оттолкнули кассира и охранника. Силовики задержали дебоширов и передали полиции. Выяснилось, что ранее они привлекались к административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»

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