Орловец получил 10 лет за «легкий наркотик»

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3.5.2018 | 13:45 Новости, Общество

Увлечение марихуаной привело жителя Мценска за решетку.

Гособвинение по уголовному делу о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств в суде поддержали работники прокуратуры Корсаковского района. На скамье подсудимых оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мценска.

— Установлено, что он приобрел для личного употребления марихуану у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — Одну часть наркотиков хранил по месту жительства, вторую — при себе.

В феврале 2017 года мужчина был задержан при попытке сбыта наркотического средства. Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИА «Орелград»

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