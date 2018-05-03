Субботник Грымова у музея получил маркировку «16+»

Судя по ограничению, на мероприятии возможны сцены насилия и иные действия, не предназначенные детям младше 16 лет.

Пресс-служба администрации Орловской области распространила анонс субботника, который 5 мая устраивает советник врио губернатора Юрий Грымов, и сопроводила его маркировкой «Для лиц старше 16 лет».

Грымов вместе с работниками культуры намерен убраться в Литературном квартале возле музеев Тургенева, Бунина и Грановского. Начало мероприятия запланировано на 10:00, к участию приглашаются все желающие. Судя из анонса, детям на субботнике Грымова делать нечего.

Исходя из федеральных законов, на данном мероприятии будут демонстрироваться изображения или описания несчастных случаев, катастроф, смертей, жестокости, насилия. Возможно, на субботнике расскажут о наркотиках или будут ругаться матом.

ИА «Орелград»